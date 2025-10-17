Largo Maradona ancora chiuso teli azzurri e turisti delusi | perché i tempi si allungano?

Quattro giorni dopo il blitz della Polizia Locale nei pressi del cosiddetto largo Maradona, l’area resta sbarrata: i gestori chiedono la regolarizzazione, il Comune apre al confronto ma l’iter è complesso e vincolato alla natura privata del suolo. All’ingresso del “santuario” del cosiddetto Largo Maradona, la scena è la stessa: teli azzurri che coprono altarini . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Largo Maradona ancora chiuso, teli azzurri e turisti delusi: perché i tempi si allungano?

