Largo Maradona ancora chiuso teli azzurri e turisti delusi | perché i tempi si allungano?

2anews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giorni dopo il blitz della Polizia Locale nei pressi del cosiddetto largo Maradona, l’area resta sbarrata: i gestori chiedono la regolarizzazione, il Comune apre al confronto ma l’iter è complesso e vincolato alla natura privata del suolo. All’ingresso del “santuario” del cosiddetto Largo Maradona, la scena è la stessa: teli azzurri che coprono altarini . 🔗 Leggi su 2anews.it

