L’arco di trionfo presentato da Trump è lo specchio del suo ego monumentale

«Ne abbiamo varie versioni, di dimensioni diverse. Small, medium and large ». Piccolo, medio e grande, dice Donald Trump. «E ovviamente il più grande è il migliore», aggiunge fra le risate del pubblico. Ma non si riferisce alle dimensioni dell'ultimo modello di orologio col suo brand: nelle mani regge il modellino di un arco monumentale, in tutto e per tutto simile agli archi di trionfo costruiti dagli imperatori romani a scopo autocelebrativo. Sulla sommità svetta una Nike alata, personificazione della vittoria. Rigorosamente d'oro, che vicino al bianco dell'arco ricorda una camera pacchiana dei Casamonica.

