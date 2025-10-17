L’arco di trionfo di Trump è lo specchio del suo ego monumentale

«Ne abbiamo varie versioni, di dimensioni diverse. Small, medium and large ». Piccolo, medio e grande, dice Donald Trump. «E ovviamente il più grande è il migliore», aggiunge fra le risate del pubblico. Ma non si riferisce alle dimensioni dell’ultimo modello di orologio col suo brand: nelle mani regge il modellino di un arco monumentale, in tutto e per tutto simile agli archi di trionfo costruiti dagli imperatori romani a scopo autocelebrativo. Sulla sommità svetta una Nike alata, personificazione della vittoria. Rigorosamente d’oro, che vicino al bianco dell’arco ricorda una camera pacchiana dei Casamonica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’arco di trionfo di Trump è lo specchio del suo ego monumentale

Leggi anche questi approfondimenti

La Stampa. . Trump ha presentato l’ “arco di trionfo” di Washington, un progetto presentato ieri sera durante una cena con i ceo di Big Tech ed altre grandi aziende. Fa parte degli sforzi del presidente americano di rinnovare la capitale secondo il suo gusto per - facebook.com Vai su Facebook

Trump prevede un suo arco di trionfo a Washington - X Vai su X

Trump, la fine delle democrazie moderne e il trionfo del sovranismo: ecco perché il mondo è col fiato sospeso - Trump ha fulminato il leader ucraino con queste parole: “non hai le carte in regola e devi accettare le condizioni di Putin che possiede l’atomica”. Si legge su blitzquotidiano.it