"Qui c’è l’eccellenza in tanti aspetti": così l’ arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini al termine della sua visita alla Fondazione Molina di Varese. Nella Rsa ha incontrato i vertici, il presidente Michele Graglia e il direttore generale Carlo Nicora, ma anche i lavoratori impiegati quotidianamente al fianco degli anziani e gli stessi ospiti di una Rsa storica che proprio quest’anno sta celebrando con una serie di appuntamenti il suo centocinquantesimo anniversario. Delpini ha ascoltato le parole di chi vive il Molina da dentro, per poi portare il suo messaggio. "La mia visita ha tre scopi – ha detto – benedire, ascoltare e incoraggiare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arcivescovo visita la Rsa: qui vera umanità