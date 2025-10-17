T orna la Wizz Air Rome Half Marathon, la corsa che trasforma la Capitale in un palcoscenico di energia, sport e passione condivisa. L’appuntamento è per domenica 19 ottobre, ma siamo già entrati nel vivo con l’ apertura del Villaggio ufficiale, ospitato negli spazi di Eataly Roma Ostiense, in piazzale 12 Ottobre 1492. Mezza maratona di Roma: un trionfo di colori con 17.345 partecipanti X Leggi anche › Runner al femminile. Sei talk in vista della Wizz Air Milano Marathon 2025 Un Villaggio per runner (e non solo). Fino a sabato sera, il Villaggio sarà il punto d’incontro per atleti, curiosi e appassionati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’appuntamento è per domenica 19 ottobre, ma siamo già entrati nel vivo con l’apertura del Villaggio ufficiale, ospitato negli spazi di Eataly Roma Ostiense, in piazzale 12 Ottobre 1492