L’appuntamento alla panchina rossa Centinaia di persone per Pamela | La svolta arrivi da noi uomini
di Marianna Vazzana I fiori sulla panchina rossa contro la violenza sulle donne sono per Pamela Genini. "L’ennesima vittima di femminicidio. L’ultima? Noi lo vorremmo con tutto il cuore" esordisce Angela Mazzeo, ex insegnante di scuola elementare al Parco Trotter e residente a Gorla, a 100 metri dalla casa della ragazza brutalmente uccisa dal compagno martedì sera. La donna è tra le centinaia di persone del quartiere che ieri sera si sono trovate alla panchina rossa di via Stefanardo da Vimercate per l’iniziativa nata dal basso, dalle associazioni e dai singoli cittadini di Gorla per "non restare indifferenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Lo scrive la pm Alessia Menegazzo nel provvedimento di fermo a carico del 52enne in carcere con l'accusa di avere ucciso la giovane imprenditrice in via Iglesias 33, a Milano. E intanto il quartiere di Gorla si mobilita: appuntamento giovedì 16 alla panchina r - facebook.com Vai su Facebook
Mobilità Sicura MB: educazione, controlli e simboli per una provincia più consapevole con il progetto #MobilitàSicuraMB Prossimo appuntamento il 16/11 per l'inaugurazione della Panchina Bianca di fronte alla Provincia MB, in via Grigna 13 (Monza) htt - X Vai su X
Una panchina rossa dipinta da Loreprod in piazza Roosevelt - Un ricco cartellone di iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne a Cattolica, giovedì. ilrestodelcarlino.it scrive