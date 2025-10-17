L’appuntamento alla panchina rossa Centinaia di persone per Pamela | La svolta arrivi da noi uomini

di Marianna Vazzana I fiori sulla panchina rossa contro la violenza sulle donne sono per Pamela Genini. "L’ennesima vittima di femminicidio. L’ultima? Noi lo vorremmo con tutto il cuore" esordisce Angela Mazzeo, ex insegnante di scuola elementare al Parco Trotter e residente a Gorla, a 100 metri dalla casa della ragazza brutalmente uccisa dal compagno martedì sera. La donna è tra le centinaia di persone del quartiere che ieri sera si sono trovate alla panchina rossa di via Stefanardo da Vimercate per l’iniziativa nata dal basso, dalle associazioni e dai singoli cittadini di Gorla per "non restare indifferenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

