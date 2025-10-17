Al momento ci sono circa cinquanta cani e quaranta gatti, a disposizione per una nuova famiglia che li accolga, già trenta i cani adottati nel 2025, dieci cuccioli di gatto e due mici già grandi. Ed ancora, quasi cento animali selvatici, da maggio ad oggi, che sono stati accolti, dai ricci agli scoiattoli, senza dimenticare le tantissime specie di uccelli, solo per fare qualche esempio. Non manca di certo il lavoro all’associazione "6 Zampe in Val d’Orcia" di Sarteano, realtà preziosa per tutto il territorio e che opera in un settore particolare, dove le richieste di aiuto si susseguono e quindi, inevitabilmente, anche le spese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’appello di “6 Zampe in Valdorcia“: "C’è sempre bisogno di sostegno"