L' antisemitismo razzista non è quello dei pro-Pal ma quello del pensiero unico che ci spinge alla normalizzazione e omologazione
L'antisemitismo è una piaga e lo è sempre stata, ma siamo sicuri che quelli che vogliono farci passare come odiatori siano veramente colpevoli? Se questo è un uomo di Primo Levi troviamo pagine pacate e disperate sulla natura umana e su come all’interno del lager il microcosmo sociale si orga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stamattina abbiamo trovato una notizia: il Ministero israeliano per gli "Affari della diaspora e per la lotta all'antisemitismo" ha preparato un dossier sulle manifestazioni che in Italia si sono tenute mercoledì 8 ottobre in solidarietà alla Freedom Flotilla. Il docume - facebook.com Vai su Facebook
Non ha tutti i torti la ministra #Roccella. L’#antisemitismo è il razzismo archetipico della cultura occidentale e del cristianesimo. Ridurlo alla #Shoah è pratica rassicurante, anche nella didattica, allo scopo di assolvere secoli di odio e discriminazione dei “perfid - X Vai su X
L’antisemitismo razzista non è quello dei pro-pal - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "L’antisemitismo razzista non è quello dei pro- Da ilfattoquotidiano.it