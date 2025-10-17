L' aneddoto di Torricelli su Vialli | Con lui c' era un rapporto difficile all' inizio ma poi

Moreno Torricelli racconta il suo arrivo alla Juventus e il rapporto difficile con Vialli nei primi mesi: "Aveva una personalità importante, che inevitabilmente incuteva timore. Poi però ci siamo rilassati, lo passavo sempre a prendere in macchina!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'aneddoto di Torricelli su Vialli: "Con lui c'era un rapporto difficile all'inizio, ma poi..."

