Landini e Trump le parole contano ma di più i fatti

Le parole sono importanti, lo abbiamo scritto tante volte. Ieri però sono volate troppe parole. A partire da quelle del leader della Cgil: “Meloni cortigiana”. Un assist perfetto quello di Landini alla premier, che infatti lo ha affossato con la sua pronta replica. Al termine della telefonata con Putin, invece, Trump ha detto che il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Landini e Trump, le parole contano ma di più i fatti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Povero #Landini, voleva dire "#Meloni ALLA CORTE di Re #Trump" (cosa inequivocabile) e ha usato l'equivoca parola #cortigiana. Sbagliato. Ma ecco il perfetto capro espiatorio per non parlare di quante promesse si stiano rimangiando, per l'ennesima volta, - X Vai su X

Scoppia la polemica per le parole pronunciate da Maurizio Landini durante la puntata di diMartedì su La7. “Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito”, ha detto il segretario della Cgil prima di essere ripresa da Giovanni Floris. Ch - facebook.com Vai su Facebook

Landini e l’offesa a Meloni: "Cortigiana di Trump". È bufera sulle sue parole - L’attacco della premier: "Vuol dire prostituta. Secondo msn.com

Landini definisce Meloni “cortigiana di Trump”: polemica infuria tra politica e social - Il commento di Maurizio Landini su Giorgia Meloni durante “diMartedì” ha scatenato un acceso dibattito politico e mediatico, con la premier che replica accusando il sindacalista di sessismo e inopport ... Riporta news.fidelityhouse.eu

Landini chiama Meloni “cortigiana di Trump”, lei risponde: “Mi dà della prostituta” - La premier ha risposto al segretario della Cgil che l'altro ieri, ospite del programma DiMartedì su La7, l'aveva definita una "cortigiana di Trump" ... Segnala fanpage.it