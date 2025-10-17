I malpensanti sospettano che la polemica sia dovuta, più che all’offesa in sé, all’esigenza di sviare l’attenzione dai guai sulla manovra. In effetti, il post con cui la presidente del Consiglio esprime la sua indignazione per essere stata definita “cortigiana“ dal segretario generale della Cgil, arriva in ritardo di due giorni sul fattaccio. Vero è che la notizia campeggiava sui quotidiani online solo ieri mattina, ma sta di fatto che martedì sera, ospite di La 7, Maurizio Landini aveva replicato così alla premier che lo aveva attaccato per lo sciopero generale proclamato per Gaza: "Per fortuna ci sono stati i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso l’onore di questo Paese, cosa che non ha fatto la Meloni, che si è limitata a fare la cortigiana di Trump". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Landini e l’offesa a Meloni: "Cortigiana di Trump". È bufera sulle sue parole