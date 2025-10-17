Landini e l’offesa a Meloni | Cortigiana di Trump È bufera sulle sue parole
I malpensanti sospettano che la polemica sia dovuta, più che all’offesa in sé, all’esigenza di sviare l’attenzione dai guai sulla manovra. In effetti, il post con cui la presidente del Consiglio esprime la sua indignazione per essere stata definita “cortigiana“ dal segretario generale della Cgil, arriva in ritardo di due giorni sul fattaccio. Vero è che la notizia campeggiava sui quotidiani online solo ieri mattina, ma sta di fatto che martedì sera, ospite di La 7, Maurizio Landini aveva replicato così alla premier che lo aveva attaccato per lo sciopero generale proclamato per Gaza: "Per fortuna ci sono stati i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso l’onore di questo Paese, cosa che non ha fatto la Meloni, che si è limitata a fare la cortigiana di Trump". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Meloni è brava a fare la vittima ma ha la memoria corta, si è offesa per essere stata chiamata “cortigiana” di Trump da Landini ma lei dava del criminale al presidente del consiglio Conte - X Vai su X
Duello Meloni-Landini, per Treccani cortigiana "oggi è un'offesa" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Meloni a Landini: "Io cortigiana? È obnubilato dal rancore" - La presidente del Consiglio ha risposto al segretario della Cgil che l'aveva criticata per la sua vicinanza al presidente Usa Donald Trump. Lo riporta tg24.sky.it
Meloni a Landini: “Io cortigiana? È obnubilato dal rancore”. Lui: “Il mio è un giudizio politico sul ruolo dell’Italia” - La premier al segretario della Cgil: “La sinistra fa la morale sulle donne e poi mi chiama prostituta”. Secondo msn.com
Landini attacca Meloni: "Cortigiana". Lei risponde con il dizionario: "Mi dà della prostituta" - Il segretario della Cgil aveva definito la presidente del Consiglio "cortigiana". Segnala today.it