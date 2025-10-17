Landini e la vergognosa accusa sessista a Meloni | È una cortigiana È bufera

Una caduta di stile vergognosa. Un epiteto che trasuda sessismo, volgarità e un palese (ed ingiustificato) senso di superiorità. Maurizio Landini ha dato, pubblicamente, della «cortigiana» a Giorgia Meloni. Una parola che lascia poco (anzi, nulla) all'immaginazione e che potrebbe essere uscita dalla bocca di un avvinazzato avventore di una mescita di vino. E non del più importante leader della sinistra italiana. Il segretario della Cgil si trovava negli studi della trasmissione televisiva «Di Martedì» per parlare della guerra in Medioriente, dell'ottimo rapporto tra Palazzo Chigi e l'inquilino della Casa Bianca e dell'oggettivo successo della mediazione voluta dal Presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Landini e la vergognosa accusa sessista a Meloni: “È una cortigiana”. È bufera

