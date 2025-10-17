Landini definisce Meloni cortigiana Boldrini lo difende | non è sessismo

Secondo l'ex presidente della Camera e deputata del Pd, nelle parole del leader sindacale non c'è alcun intento sessista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Landini definisce Meloni “cortigiana”. Boldrini lo difende: “non è sessismo”

#cortigiani Giorgia Meloni ha risposto al segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, dopo che questi l'ha definita vergognosamente 'cortigiana di Trump'. "Landini è evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo). Difatti mi definisce - facebook.com Vai su Facebook

Che tristezza quando il segretario del maggiore sindacato italiano definisce la presidente del Consiglio ‘cortigiana’. Qualunque significato Landini attribuisse a questa parola è il segno di una degenerazione culturale senza freni che colpisce una parte della si - X Vai su X

Meloni a Landini: "Io cortigiana? È obnubilato dal rancore" - La presidente del Consiglio ha risposto al segretario della Cgil che l'aveva criticata per la sua vicinanza al presidente Usa Donald Trump. Riporta tg24.sky.it

Landini chiama Meloni “cortigiana di Trump”, lei risponde: “Mi dà della prostituta” - La premier ha risposto al segretario della Cgil che l'altro ieri, ospite del programma DiMartedì su La7, l'aveva definita una "cortigiana di Trump" ... Si legge su fanpage.it

La replica netta della premier Meloni a Landini: "Obnubilato dal rancore" - Lo scontro tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini è esploso sui media dopo che il leader della Cgil ha definito la premier una “cortigiana” durante un’intervista televisiva. Come scrive notizie.it