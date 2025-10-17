Landini dà della cortigiana a Giorgia Meloni | ma noi lo ricordiamo con la mano di Draghi appoggiata sulla spalla!
Parole inqualificabili, che chiedono di essere commentate criticamente In una sua recente epifania catodica su la7, Maurizio Landini, segretario della CGIL, il principale sindacato Italiano, ha attaccato duramente Giorgia Meloni, definendola una "cortigiana": se si ascoltano attentamente le s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
*GOVERNO, FERRO (FDI): LANDINI OFFENDE STORIA CGIL* 9CO1719642 4 POL ITA R01 GOVERNO, FERRO (FDI): LANDINI OFFENDE STORIA CGIL (9Colonne) Roma, 16 ott - “Definire ‘cortigiana’ la prima donna a guidare un governo nella storia della - facebook.com Vai su Facebook
Cortigiana, Floris sul caso Meloni-Landini: "Una frase infelice, si è corretto subito". #piazzapulita - X Vai su X
Giorgia Meloni "cortigiana", la premier risponde a Landini: "Per criticare una donna le dà della prostituta" - Giorgia Meloni replica a Maurizio Landini: dopo essere stata definita “cortigiana” in tv pubblica la definizione della parola e accusa il segretario ... Secondo virgilio.it
Giorgia Meloni furiosa con Landini: “Cortigiana? Tutti sanno cosa vuol dire” - La risposta rabbiosa e comprensibile di Giorgia Meloni dopo alcune parole di Maurizio Landini, segretario della CGIL, in televisione. Scrive newsmondo.it
Meloni a Landini: "Io cortigiana? È obnubilato dal rancore" - La presidente del Consiglio ha risposto al segretario della Cgil che l'aveva criticata per la sua vicinanza al presidente Usa Donald Trump. Segnala tg24.sky.it