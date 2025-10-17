Landini dà della cortigiana a Giorgia Meloni | ma noi lo ricordiamo con la mano di Draghi appoggiata sulla spalla!

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole inqualificabili, che chiedono di essere commentate criticamente In una sua recente epifania catodica su la7, Maurizio Landini, segretario della CGIL, il principale sindacato Italiano, ha attaccato duramente Giorgia Meloni, definendola una "cortigiana": se si ascoltano attentamente le s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

landini d224 della cortigiana a giorgia meloni ma noi lo ricordiamo con la mano di draghi appoggiata sulla spalla

© Ilgiornaleditalia.it - Landini dà della cortigiana a Giorgia Meloni: ma noi lo ricordiamo con la mano di Draghi appoggiata sulla spalla!

Altri contenuti sullo stesso argomento

landini d224 cortigiana giorgiaGiorgia Meloni "cortigiana", la premier risponde a Landini: "Per criticare una donna le dà della prostituta" - Giorgia Meloni replica a Maurizio Landini: dopo essere stata definita “cortigiana” in tv pubblica la definizione della parola e accusa il segretario ... Secondo virgilio.it

landini d224 cortigiana giorgiaGiorgia Meloni furiosa con Landini: “Cortigiana? Tutti sanno cosa vuol dire” - La risposta rabbiosa e comprensibile di Giorgia Meloni dopo alcune parole di Maurizio Landini, segretario della CGIL, in televisione. Scrive newsmondo.it

landini d224 cortigiana giorgiaMeloni a Landini: "Io cortigiana? È obnubilato dal rancore" - La presidente del Consiglio ha risposto al segretario della Cgil che l'aveva criticata per la sua vicinanza al presidente Usa Donald Trump. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Landini D224 Cortigiana Giorgia