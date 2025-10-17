Landini | Cortigiana? Nessun sessismo ridirei quello che ho detto Ma la Crusca dà ragione a Meloni

Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La parola 'cortigiana' era all'interno di "una discussione di 10 minuti che motivava questa cosa". "Ho chiarito immediatamente per evitare strumentalizzazioni quello che intendevo dire e il contesto" quindi "ridirei quello che ho detto". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo alle critiche seguite alla sua dichiarazione sulla presidente del Consiglio, Giorgia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

