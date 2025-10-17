Landini chiama Meloni cortigiana Boldrini | Equivoco basta vittimismo

Ilgiornale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd denuncia atti sessisti un giorno sì e l'altro pure, ma le parole di Maurizio Landini su Giorgia Meloni sono un semplice "equivoco". O almeno questa è la surreale difesa di Laura Boldrini. Intervenuta ai microfoni di Repubblica, l'ex presidente della Camera ha difeso così la sparata del segretario della Cgil: "Direi alla maggioranza di non strumentalizzare le parole di Landini, per nascondere altro, perché è evidente che c'è stato un equivoco. Non bisogna fare vittimismo". "Da presidente della Camera e ora da deputata del Pd, che ha subito violenze verbali, penso che in questo caso ci sia stato un grande equivoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

