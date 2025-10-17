Lancia Ypsilon HF | va forte ma per quanti chilometri?

L’auto elettrica che riporta in auge il logo HF monta una (piccola) batteria da 51 kWh netti e un potente motore da 280 Cv. Tra le curve è molto efficace, ma l’autonomia non è sufficiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lancia Ypsilon HF: va forte, ma per quanti chilometri?

