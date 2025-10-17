L’anatema del Papa | La fame come arma è un crimine di guerra

Papa Leone XIV dà voce allo sdegno internazionale "per l’ uso del cibo come arma da guerra ". "Non possiamo continuare così", dichiara il Pontefice nel suo discorso alla Giornata mondiale dell’Alimentazione coincidente quest’anno con l’80° anniversario della Fao. Come risalta anche dall’ emergenza umanitaria a Gaza (che il Papa cita assieme ad altri sei luoghi della terra per compresenza di "morte, difficoltà e povertà"), "impedire intenzionalmente l’accesso al cibo a comunità o interi popoli" rappresenta una "crudele strategia che condanna uomini, donne e bambini alla fame". Occorre quindi porre "rimedio a questo scandalo" e "mobilitare tutte le energie disponibili, in uno spirito di solidarietà, affinché nel mondo a nessuno manchi il cibo, sia in quantità sia in qualità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

