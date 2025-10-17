L’amore vince ogni ostacolo sul palco del Teatro Arcimboldi
Il palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano si prepara ad accogliere sabato 19 ottobre alle ore 18 un evento che segna una svolta per la danza classica italiana. “La Fille Mal Gardée”, brillante commedia coreografica sulle musiche di Peter Ludwig Hertel, inaugura la prima stagione di balletto del TAM, un progetto ambizioso che restituisce centralità al grande repertorio classico nel panorama culturale milanese. La vicenda si svolge in un tranquillo villaggio di campagna, dove l’amore tra Lise e Colas deve confrontarsi con le ambizioni matrimoniali della madre di lei, la vedova Marcellina. La donna vorrebbe infatti che la figlia sposasse Nikez, rampollo facoltoso del ricco proprietario terriero Michò, ma i due giovani innamorati troveranno il modo di far trionfare i loro sentimenti, tra colpi di scena e momenti di pura comicità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
