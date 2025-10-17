L’America First è un pessimo affare per l’Italia
I dati Istat di agosto raccontano una storia chiara: le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono precipitate del 21 per cento rispetto all'anno precedente. Altro che "difes.
Dato dedicato ai trumpiani d’Italia. I dazi “patriottici” funzionano: ad agosto l’export italiano verso gli Stati Uniti è crollato del 21,1% (Istat). L’America First è sempre anche un po’ Italy Last #primailsovranismodopolitalia - X Vai su X
