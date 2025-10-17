L’Alma pensa ai giovani | scuola calcio con Tre Ponti

In Coppa Italia mercoledì sera mister Omiccioli ha risparmiato tutta la formazione titolare, mandando in campo un nugolo di ragazzini che hanno provato ad evitare la sconfitta, ma domenica sempre contro il San Costanzo i valori dovrebbero essere diversi. Gli unici a cui il tecnico fanese ha fatto fare gli straordinari sono stati Niccolò Gucci e Nicola Palazzi, spediti in campo proprio con il proposito di verificare la loro condizione atletica. Guicci ha giocato solo la prima frazione e, poco servito, non ha avuto in pratica nessuna opportunità per mettersi in mostra. Il centravanti è apparso ancora lontano dalla forma migliore che potrà acquisire solo entrando sempre più in confindenza con il ritmo di gioco della Promozione, mentre Nicola Palazzi è rimasto per tutta la partita distribuendo qualche palla per i suoi compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

