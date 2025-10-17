L’allenatore Bilò Montefano a Trodica con personalità

"Il Trodica non si nasconde avendo costruito una squadra per il salto di categoria". Lorenzo Bilò, tecnico del Montefano, indica le difficoltà del match in trasferta di domenica. "Servirà una prova impeccabile e di energia, non avremo nulla di buono se dovessimo disputare una prova timorosa e sulla difensiva". Il Trodica ha giocatori in grado di fare la differenza. "Spagna, che ho allenato lo scorso anno, è un giocatore completo, attacca la profondità, poi hanno Cognigni, a centrocampo Misuraca e Costa Ferreira". E così i viola dovranno mettere sul piatto qualcosa in più. "Avere coraggio con la palla, la capacità di mantenere la nostra identità su un campo dove il pubblico si fa sentire, essere abili nella gestione della palla cercando di farli scoprire e sfruttare poi le nostre armi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

