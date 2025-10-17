L' Akragas è pronta alla Sommatinese | Rizzo carica i compagni Catania non cerca alibi
L'Akragas Slp sarà impegnata domenica, per la quarta giornata di campionato, sul campo della Sommatinese, allenata dall'agrigentino Mauro Miccichè.I biancazzurri arrivano all’appuntamento a punteggio pieno con 9 punti, mentre la formazione di Sommatino ha collezionato due pareggi e una vittoria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
