L’agenzia di rating Dbrs promuove l’Italia ad A con trend stabile
L’agenzia Dbrs Morningstar ha alzato il rating dell’Italia ad A (low) da BBB (high), con trend stabile (da positivo). È. 🔗 Leggi su Lastampa.it
