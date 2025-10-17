Ladro maldestro tenta il furto nel bar a Torino Barriera di Milano ma sferra un calcio a una vetrata e rimane ferito

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, un italiano di 55 anni, tossicodipendente, si è introdotto nel bar caffetteria pasticceria all'incrocio tra via Lauro Rossi e via Châtillon a Torino per rubare. Con un calcio ha sfondato la vetrata di una porta ma nel farlo si è ferito perdendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sassari, torna a rubare nella stessa casa, ma trova la polizia - Un ladro un po' maldestro è stato arrestato a Sassari con l'accusa di aver rubato nell'appartamento di una donna. Come scrive sassarioggi.it

Sassari, ladro maldestro: ruba a casa di un’anziana, va via e poi ritorna ma trova la polizia: arrestato - I vicini avevano visto dei movimenti sospetti e hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno sorpreso l’uomo durante la seconda irruzione ... Come scrive msn.com

Appio, ladro maldestro si ferisce durante il colpo: la polizia lo arresta seguendo la scia di sangue - Ladro maldestro tenta il colpo ma subisce un infortunio, e a causa dei suoi calcoli sbagliati, finisce nelle mani della polizia. Riporta roma.corriere.it