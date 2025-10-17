Ladro colto in fragranza dalla polizia locale | gli lancia i vasi e gli sputa addosso

Scene da Farwest, questa sera 17 ottobre, quando un uomo è stato avvistato camminare in modo furtivo sul tetto di una palazzina, per poi introdursi all’interno di un balcone di una abitazione privata, in via San Giorgio al confine tra Meda e Cabiate. L’allarme è stato dato da un cittadino che ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sospiro di sollievo per Giorgia Palmas che è riuscita a recuperare la sua valigia: il ladro è stato fermato, colto in flagrante mentre compiva un altro reato #giorgiapalmas #Ladro #ildifforme - facebook.com Vai su Facebook

Bari, il «ladro seriale» nel negozio asiatico colpisce ancora: colto sul fatto si dà alla fuga VIDEO - X Vai su X

Sorelle ladre. Denunciate dalla polizia - PONTEDERADue sorelle sono state denunciate dalla polizia di Pontedera per furto di abbigliamento in un negozio di un centro commerciale cittadino. Secondo lanazione.it

Torna e trova un ladro seduto sul divano. Lo chiude in casa e chiama la polizia - Così il ladro, già noto alle forze dell’ordine, ha accolto gli agenti della polizia entrati in un appartamento al terzo piano di via del Ponte alle Mosse, venerdì ... Come scrive lanazione.it