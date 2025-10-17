Ladri entrano di notte nel locale | danni per 30mila euro
Sono quasi le 2 del mattino, esattamente l’1.40 di venerdì 10 ottobre. A Barlassina piazza Cavour è ormai deserta dopo che il B.Square aveva chiuso intorno alla mezzanotte.Un gruppo di ladri prende la via contromano, scassina il dheor esterno ed entra nel locale, provocando danni per 30 mila euro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
