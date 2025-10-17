Ladispoli un daino passeggia in spiaggia e si fa il bagno

Ladispoli, 17 ottobre 2025 – Mattinata insolita sul litorale nord di Roma. All’alba di venerdì 17 ottobre 2025, un daino è stato visto muoversi sulla spiaggia di via Marina di Palo, risalire verso il centro e quindi tuffarsi in mare prima di allontanarsi nuovamente verso l’entroterra. Le prime segnalazioni sono arrivate da passanti che, tra sorpresa e ironia, hanno immortalato la scena Gli spostamenti del daino sono stati registrati tra il lungomare di via Regina Elena e il tratto costiero antistante; non risultano feriti né incidenti. Le forze dell’ordine sono state allertate per monitorare la situazione e agevolare il rientro dell’esemplare in area verde. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it