Ladispoli un daino passeggia in spiaggia e si fa il bagno
Ladispoli, 17 ottobre 2025 – Mattinata insolita sul litorale nord di Roma. All’alba di venerdì 17 ottobre 2025, un daino è stato visto muoversi sulla spiaggia di via Marina di Palo, risalire verso il centro e quindi tuffarsi in mare prima di allontanarsi nuovamente verso l’entroterra. Le prime segnalazioni sono arrivate da passanti che, tra sorpresa e ironia, hanno immortalato la scena Gli spostamenti del daino sono stati registrati tra il lungomare di via Regina Elena e il tratto costiero antistante; non risultano feriti né incidenti. Le forze dell’ordine sono state allertate per monitorare la situazione e agevolare il rientro dell’esemplare in area verde. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Innova Store | Ladispoli - facebook.com Vai su Facebook
Passeggiano su Spiaggia Rosa a Budelli, sanzionati 6 turisti - Stavano passeggiando tranquillamente sull'arenile della Spiaggia Rosa di Budelli nell'arcipelago di La Maddalena, violando il divieto assoluto di accesso alla spiaggia perché area di altissimo pregio ... Scrive ansa.it