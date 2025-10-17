Ladispoli con il battito animale Daino a passeggio in strada poi sul bagnasciuga e in mare
"Una renna che è scappata a Babbo Natale?", "un cervo?". Invece si tratta di un daino che questa mattina ha fatto tappa a Ladispoli, nel litorale a nord di Roma. Un'apparizione che ha destato curiosità e anche non pochi sorrisi, a dispetto della data odierna: venerdì 17 (ottobre). Le prime. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ladispoli con il battito animale. Daino a passeggio in strada, poi sul bagnasciuga e in mare - I casi precedenti nella cittadina, dal leone Kimba al presunto caimano che hanno terrorizzato i residenti ... romatoday.it scrive
Un daino a passeggio per Ladispoli - Proviene dalla riserva di Passoscuro, una volta messo in sicurezza sarà trasferito nell’oasi di Vico Un giretto per Ladispoli a passo sostenuto, un bagnetto in mare e poi ancora i boschi. Da terzobinario.it
Ladispoli, daino a spasso in città: poi si tuffa in mare - Alle prime luci dell’alba è spuntato fuori dal nulla sul lungomare di via Marina di Palo. Da civonline.it