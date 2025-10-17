L’addio al senatore Tomassini un esempio

Il politico, il medico, ma anche il papà affettuoso. Chi ha voluto bene ad Antonio Tomassini lo ha salutato per l’ultima volta ieri pomeriggio alla Brunella di Varese, ricordando ognuno nel suo campo il legame che condivideva con una personalità capace di lasciare il segno in città ed oltre. Erano in tanti, con una chiesa colma di rappresentanti delle istituzioni, familiari e varesini che hanno condiviso con lui un pezzo di cammino. Anche il vicario episcopale di Varese don Franco Gallivanone, che ha celebrato le esequie insieme al prevosto monsignor Gabriele Gioia, nella predica ha voluto raccontare la sua esperienza personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’addio al senatore. Tomassini, un esempio

