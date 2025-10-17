L’abbordaggio nella notte Poi ci hanno legato e picchiato
Una testimonianza senza filtri, che ha riportato ai presenti la cruda realtà, vissuta in prima persona sulla propria pelle, di fatti che noi tutti abbiamo visto in immagini, video e servizi di telegiornali. A raccontare quanto accaduto è stato Carlo Alberto Biasioli, skipper della Morgana, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. L’incontro è avvenuto lunedì sera al centro civico ‘Pellegrini’ di Conselice, sua città natale, all’interno del Festival della Libertà di Stampa. "Non sono un attivista – ha spiegato – è stata la mia prima missione umanitaria e l’ho fatto, inizialmente, perché avevo le capacità tecniche per navigare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’attivista calabrese, di Mirto-Crosia, Vincenzo Fullone, è libero. Con lui libera anche l'altra italiana Beatrice Lio. I due, che erano a bordo della flotilla Thousand Madleens, erano trattenuti dalle autorità israeliane dopo l’abbordaggio nella notte fra il 7 e l’8 otto - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il 3 ottobre e parte lo sciopero generale convocato contro i massacri in Palestina e l’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Ma quel che non si è fermata è la mobilitazione del Paese che, è proseguita dalla notte del 1° ottobre in avanti. - X Vai su X