17 ott 2025

Puntata flash per La Volta Buona, costretta a un taglio per fare spazio ai funerali di Stato dei tre carabinieri caduti mentre erano in servizio a Castel d’Azzano. In poco meno di un’ora Caterina Balivo ha dovuto infilare una scaletta super densa, forse un po’ troppo: riflessioni, sorrisi, e tanti tanti argomenti. Tra sorrisi, riflessioni e qualche inevitabile scivolone, il tema del giorno, gli amori che finiscono e le infedeltà che lasciano strascichi, ha comunque acceso confronti vivaci e spunti di introspezione. Peccato solo per il ritmo da maratona televisiva: poco tempo per lasciar respirare un argomento che forse avrebbe meritato un po’ più di tregua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 17 ottobre: l’assurda storia di Farinon (9) Sophie Codegoni ironica (8)

