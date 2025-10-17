La Volta Buona pagelle 17 ottobre | l’assurda storia di Farinon 9 Sophie Codegoni ironica 8
Puntata flash per La Volta Buona, costretta a un taglio per fare spazio ai funerali di Stato dei tre carabinieri caduti mentre erano in servizio a Castel d’Azzano. In poco meno di un’ora Caterina Balivo ha dovuto infilare una scaletta super densa, forse un po’ troppo: riflessioni, sorrisi, e tanti tanti argomenti. Tra sorrisi, riflessioni e qualche inevitabile scivolone, il tema del giorno, gli amori che finiscono e le infedeltà che lasciano strascichi, ha comunque acceso confronti vivaci e spunti di introspezione. Peccato solo per il ritmo da maratona televisiva: poco tempo per lasciar respirare un argomento che forse avrebbe meritato un po’ più di tregua. 🔗 Leggi su Dilei.it
