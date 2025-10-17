La volontaria aggredita da Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic | Non so se tornerò più in ambulanza

Bologna, 17 ottobre 2025 – La voce trema un po’. In vent’anni di Croce Rossa, Tiziana D’Antonio ha visto di tutto. “Ma mai era capitato, mentre correvamo su un intervento di soccorso, di essere aggrediti da una persona che nulla c’entrava con i fatti”. La volontaria, 54 anni, è ancora scossa: “Non mi sento bene, non mi piace essere al centro di questa vicenda. Non lo so. Sembra che siamo stati noi. Io vi ho raccontato quello che è successo, è la pura verità. Il mio equipaggio lo testimonia. Noi siamo volontari e andiamo in ambulanza, punto. Per aiutare gli altri. Sono molto giù. E non so se tornerò in ambulanza, dopo quello che è successo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La volontaria aggredita da Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic: “Non so se tornerò più in ambulanza”

