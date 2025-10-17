La via che attraversa il Parco Nord sarà chiusa al traffico di domenica e nei festivi

Sarà chiusa al traffico, di domenica e nei giorni festivi da marzo a ottobre (solo di giorno), via Giuditta Pasta, nell'estrema periferia nord di Milano, fino al confine col Comune di Cormano. Lo ha deliberato la giunta di Milano, recependo una richiesta arrivata dal presidente del Parco Nord. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Domenica 19 Ottobre 2025 alle ore 10:30 il Servizio Educazione, Didattica e Formazione ripropone la sua caccia al tesoro tra le chiese del PArCo! "Il giro delle sette chiese... del PArCo" è un percorso ludico che attraversa Foro Romano e Palatino, immersi nel - facebook.com Vai su Facebook

La via che attraversa il Parco Nord sarà chiusa al traffico di domenica e nei festivi - Sarà chiusa al traffico, di domenica e nei giorni festivi da marzo a ottobre (solo di giorno), via Giuditta Pasta, nell'estrema periferia nord di Milano, fino al confine col Comune di Cormano. Come scrive milanotoday.it

Parco Nord-Seregno cantieri a ostacoli. Opere al via in città - Dopo i tanti imprevisti, che hanno portato la dead line al 2028, il prossimo mese ... Segnala ilgiorno.it