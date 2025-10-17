La via che attraversa il Parco Nord sarà chiusa al traffico di domenica e nei festivi

Milanotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà chiusa al traffico, di domenica e nei giorni festivi da marzo a ottobre (solo di giorno), via Giuditta Pasta, nell'estrema periferia nord di Milano, fino al confine col Comune di Cormano. Lo ha deliberato la giunta di Milano, recependo una richiesta arrivata dal presidente del Parco Nord. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

