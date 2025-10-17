La Vardera scrive a Schifani | L' Avvocatura valuti la revoca della concessione all' Italo-Belga

"Affidare formalmente all’Avvocatura regionale il compito di esprimere un parere giuridico sulla sussistenza dei presupposti per procedere, se del caso, alla revoca in autotutela della concessione rilasciata alla società Italo-Belga", che gestisce buona parte della spiaggia di Mondello. A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lo scrive il parlamentare regionale Ismaele La Vardera, che nei giorni scorsi ha denunciato presunte infiltrazioni mafiose nella gestione delle spiagge a Mondello - facebook.com Vai su Facebook

