La Valle Olona in bicicletta Un tour tra natura e arte

La Valle Olona si scopre pedalando. Domenica andrà in scena il penultimo appuntamento del programma di escursioni gratuite promosso dal Parco Pineta, un’iniziativa pensata per far conoscere il territorio in modo lento, sostenibile e accessibile a tutti. Il percorso guidato, dal titolo “ L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta ”, accompagnerà i partecipanti lungo le sponde del fiume, da Torba a Tradate, attraversando paesaggi naturali e luoghi ricchi di storia e arte. L’escursione partirà alle 14.30 dal Monastero di Torba, con arrivo al Centro didattico scientifico di Tradate, dove si potrà partecipare anche alla tradizionale Festa delle Castagne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Valle Olona in bicicletta. Un tour tra natura e arte

