La UEFA chiama la Juventus al capitolo

2025-10-16 18:31:00 Calcio italiano: La UEFA bussa ancora alla porta della Juventus a Torino per ritenerlo responsabile. In questa occasione, come il club stesso ha pubblicato nella sua relazione finanziaria annuale del 30 giugno, È accusato di essere incorso in diverse irregolarità nel corso delle ultime tre stagioni che lo avrebbero portato a superare il Fair Play Finanziario segnato a 60 milioni di euro di perdite e È necessario fornire spiegazioni durante il primo trimestre del 2026. “Il 18 settembre, come di consueto in situazioni simili per i club che partecipano alle competizioni UEFA, “Il Gruppo ha ricevuto notifica da parte della UEFA dell’avvio di una procedura per possibile mancato rispetto della Football Profit Rule per i trienni 20222023 e 20242025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

News recenti che potrebbero piacerti

L'arrivo di Dan Friedkin alla 32esima Assemblea Generale dell'Eca, che da ieri si chiama @EFC_Football. Presenti il presidente Al Khelaifi e il presidente UEFA Ceferin #asroma - X Vai su X

Uccisa con 24 coltellate, l’ultimo messaggio: «Aiuto, è qui: chiama la polizia» - facebook.com Vai su Facebook

Veiga-Juve, capitolo… aperto! Il flirt estivo continua e può finire così - Sei mesi a Torino in balia di un rollercoaster emotivo degno del miglior Tarantino, tra le fila di una Juventus che si è rivelata tutto e il contrario di tutto. Segnala tuttosport.com

Juve, c'è fretta per la sentenza Uefa. Entro 7 giorni la decisione, o rischio squalifica nella prossima stagione - La Camera di controllo del Fair Play Finanziario della Uefa dovrà infatti prendere una decisione sulle ... Scrive calciomercato.com

Juventus in Champions League 2025-2026: la lista Uefa - La Juventus ha ufficializzato l'elenco dei giocatori convocati per la fase a gironi della Champions League 2025- Secondo sport.sky.it