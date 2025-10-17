La Uefa apre un nuovo procedimento contro la Juventus | violato il fair play finanziario

Secoloditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di nuovo guai per la Juventus dall’Uefa. L’organizzazione calcistica europea ha aperto un procedimento nei confronti della società bianconera per la violazione del fair play finanziario. A renderlo noto è stata proprio la Juventus, società quotata in Borsa e soggetta a particolari obblighi di trasparenza. Cosa è accaduto. Nella parte in cui vengono elencati i rischi, la Juve fa sapere che “in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento della Football Earning Rule per il triennio 20222023-20242025”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

la uefa apre un nuovo procedimento contro la juventus violato il fair play finanziario

© Secoloditalia.it - La Uefa apre un nuovo procedimento contro la Juventus: violato il fair play finanziario

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

uefa apre nuovo procedimentoJuventus, l’Uefa apre un procedimento sul FPF: cosa rischiano i bianconeri. Indiscrezioni sul nuovo Cda: non c’è Chiellini - Juventus, la Uefa apre un procedimento per il mancato rispetto del fair play finanziario. Scrive sport.virgilio.it

uefa apre nuovo procedimentoJuve nel mirino della Uefa: aperto procedimento per il Fair Play Finanziario - Lo stesso club bianconero ha annunciato la decisione del massimo organo continentale: atteso l'esito definitivo in primavera ... Riporta msn.com

uefa apre nuovo procedimentoJuventus, l’Uefa apre un procedimento: «Potenziale violazione del fair play finanziario» - Possibili sanzioni pecuniarie e restrizione alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa ... Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Uefa Apre Nuovo Procedimento