La Uefa apre un nuovo procedimento contro la Juventus | violato il fair play finanziario
Di nuovo guai per la Juventus dall’Uefa. L’organizzazione calcistica europea ha aperto un procedimento nei confronti della società bianconera per la violazione del fair play finanziario. A renderlo noto è stata proprio la Juventus, società quotata in Borsa e soggetta a particolari obblighi di trasparenza. Cosa è accaduto. Nella parte in cui vengono elencati i rischi, la Juve fa sapere che “in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento della Football Earning Rule per il triennio 20222023-20242025”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
