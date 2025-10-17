“Ora lo abbiamo scritto nero su bianco: l’ammissione da parte di una forza di polizia britannica di non essere effettivamente in grado di proteggere i tifosi di calcio ebrei in visita sul suolo britannico”. Per Oliver Brown “ è, comunque la si voglia vedere, un momento vergognoso. La trasferta dei tifosi del Maccabi Haifa vietata a Birmingham per la partita di Europa League con l’Aston Villa, presa dalla polizia per paura di incidenti, non è piaciuta all’editorialista più conservatore del Telegraph. E nemmeno al primo ministro britannico, se è per questo. “Solo lo scorso fine settimana, a poche ore dall’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza – continua Brown – enormi quantità di risorse della polizia sono state dirottate per proteggere le marce pro-Palestina nel cuore di Londra, a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La trasferta dei tifosi ebrei del Maccabi vietata a Birmingham è una macchia vergognosa per il Regno Unito (Telegraph)