La tragedia della disperazione | uccide la compagna e si suicida Mario e Vanda morti insieme

SAN BENEDETTO Erano riversi in un lago di sangue in camera da letto, il luogo che dividevano da 40 anni. Mario Putella e Vanda Venditti sono morti l?uno accanto all?altra, tra le 15 e. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La tragedia della disperazione: uccide la compagna e si suicida. Mario e Vanda, morti insieme

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

NOTTE DI TERRORE A CASTEL D’AZZANO: TRE EROI DELL’ARMA STRAPPATI ALLA VITA Bombole di gas, molotov e disperazione: una notte di follia trasforma un’operazione di servizio in tragedia nazionale. CASTEL D’AZZANO, L’INFERNO DELLA NOT - facebook.com Vai su Facebook

Milano, uccide in casa la compagna 29enne: fermato per omicidio aggravato - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il ... Lo riporta tg24.sky.it

Accoltella e uccide la compagna 29enne, poi tenta il suicidio tagliandosi la gola: «Lei aveva deciso di lasciarlo» - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Segnala msn.com

Milano, uccide la compagna e tenta il suicidio - Un uomo ha aggredito a coltellate, uccidendola, la compagna. Lo riporta msn.com