La Toscana modello in Europa per la gestione efficace delle risorse per lo sviluppo rurale
Firenze, 17 ottobre 2025 - La Toscana si conferma tra le regioni europee più virtuose nella gestione dei fondi destinati allo sviluppo rurale. E’ quanto emerso in occasione dell'ultimo Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale (Psr) 20142022 della Toscana (cofinanziato dal Feasr) che si è svolto a Firenze nelle giornate del 14 e 15 ottobre dove sono stati presentati i risultati raggiunti, alla presenza dei rappresentanti della Commissione Europea e dei Ministeri coinvolti. Con oltre 1 miliardo e 291 milioni di euro investiti attraverso il Psr 2014-2022, la Regione ha saputo programmare e gestire in modo efficace tutte le risorse, sostenendo migliaia di imprese agricole, agroalimentari e forestali in un percorso di crescita, innovazione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
