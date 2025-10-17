La Tosca dell’Orchestra Senzaspine Ussardi | Un’opera-monumento

Ribellione, anticonformismo, libertà. Temi che rendono vitale la storia di Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini, che l’Orchestra Senzaspine mette in scena questa sera (ore 21) e domenica (ore 16) al Teatro Duse. Replica il 22 ottobre (ore 20.30) al Teatro Stignani di Imola. Sul palco anche il Coro Armonici Senza Fili. Laura Stella è Tosca. Con la direzione del Maestro Tommaso Ussardi, l’opera, prodotta dal Teatro Fanin, rievoca l’appassionante avventura umana della cantante Flora Tosca che nell’800 si oppone alle convenzioni, pur di non piegarsi alla brutalità della politica. In un intreccio sempre più drammatico tra le passioni e le regole spietate del potere, Puccini ha composto una partitura senza tempo che l’ensemble bolognese interpreta con il rigore di una formazione che, a dimostrazione delle sue qualità artistiche, ha ottenuto di recente dal Ministero della Cultura il prestigioso riconoscimento di ‘Orchestra territoriale’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Tosca dell’Orchestra Senzaspine. Ussardi: "Un’opera-monumento"

