La tabellona di Giorgetti la smorfia di Meloni il cellulare di D’Alema Queste le avete viste?

Ottobre è tempo di bilanci, sicuramente per il governo italiano che proprio nella giornata di oggi ha licenziato la manovra, o legge di bilancio, nel corso di un Consiglio dei ministri che si è concluso con una conferenza stampa a cui ha partecipato, chiaramente, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, oltre ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma negli scorsi giorni non sono mancati gli incontri istituzionali o le visite, come quella di Sergio Mattarella alla base Aerea di Ämari, oppure la visita del presidente del Paraguay a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Formiche.net
Giorgetti vede l'uscita dalla procedura per deficit: 'Fitch ci premia'. L'Ue apprezza - Portare il deficit italiano sotto la fatidica soglia del 3% del Pil già quest'anno non è più solo un auspicio, ma diventa per Giancarlo Giorgetti una prospettiva concreta: "è possibile", ha spiegato, ... Lo riporta ansa.it
Meloni e Giorgetti al 3 per cento - Oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti porterà in Consiglio dei ministri un Documento di programmazione di finanza pubblica (Dpfp) con un deficit del 3 per cento. Come scrive ilfoglio.it