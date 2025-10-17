La tabellona di Giorgetti la smorfia di Meloni il cellulare di D’Alema Queste le avete viste?

Ottobre è tempo di bilanci, sicuramente per il governo italiano che proprio nella giornata di oggi ha licenziato la manovra, o legge di bilancio, nel corso di un Consiglio dei ministri che si è concluso con una conferenza stampa a cui ha partecipato, chiaramente, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, oltre ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma negli scorsi giorni non sono mancati gli incontri istituzionali o le visite, come quella di Sergio Mattarella alla base Aerea di Ämari, oppure la visita del presidente del Paraguay a Palazzo Chigi.

