La storia di Elena deportata tutta sola ad Auschwitz a undici anni raccontata da Fabrizio Rondolino
Furono circa 220 mila i bambini ebrei deportati ad Auschwitz. Nessuno però come Elena Colombo. Meno di undici anni, caricata, i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Elena, l’unica bambina deportata da sola: «Domani vedrò i miei genitori a Auschwitz» - La storia raccontata da Fabrizio Rondolino: era cugina di suo padre «O ggi mi hanno annunciato che finalmente potrò raggiungere i miei genitori! Scrive msn.com