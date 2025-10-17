V ictoria Beckham detta regole di stile indossando le sue creazioni per le strade di New York. L’eterna Posh Spice è stata avvistata in giro per città, accanto a David Beckham, con una delle sue creazioni autunno-inverno 2025-2026: un abito drappeggiato color rosa cipria, dalla linea morbida e raffinata, che accarezza la figura con naturale eleganza. Un modello che incarna alla perfezione la cifra estetica di Victoria: minimalismo sensuale, tagli impeccabili e materiali fluidi che si muovono con il corpo. Il dettaglio che ha catturato l’attenzione? Le sue mules rosse: scarpe audaci e luminose che hanno spezzato la sobrietà del look e illuminato con un tocco di energia cromatica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La stilista illumina le strade di New York con un look che unisce minimalismo e audacia: abito drappeggiato rosa cipria e mules rosse