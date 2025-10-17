La squadra col cestista | Fiducia nelle indagini Ma i fatti sono diversi da come li raccontano
Fiducia nell’esito delle indagini attualmente in corso e che le attività investigative possano appurare l’andamento dei fatti. La Virtus fa quadrato intorno al suo giocatore Luca Vildoza e alla moglie Milica Tasic, pallavolista serba, dopo i fatti accorsi l’altra notte vicino al PalaDozza dove da poco si era conclusa la sfida di Eurolega di basket tra Virtus Bologna e Monaco. Il comunicato della società bianconera ricostruisce quanto avvenuto in tarda serata tra via Calori e viale Silvani, fornendo una versione diversa rispetto a quanto riferito dai soccorritori della Croce Rossa Italiana coinvolti nell’episodio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Le prossime due amichevoli della prima squadra. BASKET ORMELLE – MONTEBELLUNA BASKET Ponte di Piave – Palestra (via Nicolò Tommaseo – Ponte di Piave (TV)) Giovedì 18 settembre – ore 21:00 PLAYBASKET CARRE’ – MONTEBELLUNA BAS - facebook.com Vai su Facebook
La squadra col cestista: "Fiducia nelle indagini. Ma i fatti sono diversi da come li raccontano" - La società fa quadrato con il trentenne, difeso dall’avvocato Grassani "Si è sentito vittima di comportamenti illegittimi altrui. Lo riporta msn.com