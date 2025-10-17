La spinta azzurra a Cagliari Il Bologna può decollare con Orsolini e Cambiaghi

Che effetto fa tornare a vestire il rossoblù dopo avere indossato l’azzurro della Nazionale? Orsolini e Cambiaghi se lo chiedono. Soprattutto il secondo, che l’azzurro l’ha conosciuto per la prima volta martedì con Israele. Ma ancora prima di porsi questa domanda i due chiederebbero volentieri a Italiano se è previsto un posto per entrambi nell’undici titolare che il tecnico domenica schiererà a Cagliari. Una domanda, peraltro, a cui probabilmente lo stesso Italiano non sa ancora dare una risposta. Nell’attesa resta il sapore speciale di avere offerto alla causa della Nazionale due ali in grado, si spera, di aiutare l’Italia a spiccare il volo verso il Mondiale americano, missione a cui gli azzurri si dedicheranno a marzo se, com’è verosimile, gli azzurri si giocheranno tutto nei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

