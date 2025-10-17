La Sonnambula in diretta al Multisala Odeon
Sabato 18 ottobre alle ore 19,00, prosegue la stagione lirica trasmessa in diretta via satellite dal Metropolitan Opera di New York. L’opera in cartellone è LA SONNANBULA di Vincenzo Bellini. Interpreti della serata sono Nadine Sierra nel ruolo di Amina, Xabier Anduaga recita nel ruolo del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
