La Sonnambula in diretta al Multisala Odeon

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre alle ore 19,00, prosegue la stagione lirica trasmessa in diretta via satellite dal Metropolitan Opera di New York. L’opera in cartellone è LA SONNANBULA di Vincenzo Bellini. Interpreti della serata sono Nadine Sierra nel ruolo di Amina, Xabier Anduaga recita nel ruolo del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sonnambula Diretta Multisala Odeon