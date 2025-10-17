La solidarietà del Tempo per Ranucci | conosciamo clima di odio verso giornalisti liberi vai avanti più forte ancora

«Caro Sigfrido Ranucci odio e paura per le tue inchieste muove la gente peggiore. La solidarietà mia e de Il Tempo. Il clima di odio e minacce contro i giornalisti liberi ahimè lo conosco bene. Ma so anche che andrai avanti più forte e libero di prima». È questo il messaggio, pubblicato su X, da Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che esprime la propria solidarietà e quella di tutta la redazione del giornale nei confronti di Ranucci, giornalista Rai e conduttore di Report. Ieri sera due potenti esplosioni hanno distrutto le automobili del giornalista e di sua figlia, parcheggiate davanti alla loro abitazione a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

