La solidarietà dei Cdr del Fatto e del Fattoquotidianoit a Ranucci | l’attentato è un attacco alla libertà di stampa

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cdr del Fatto Quotidiano e de Ilfattoquotidiano.it esprimono vicinanza a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report per il vile attentato della scorsa notte. Un tentativo di intimidazione che riguarda tutto il mondo del giornalismo, chiamato a reagire di fronte a quello che è un attacco alla libertà di stampa. Leggiamo numerose dichiarazioni di vicinanza e solidarietà da parte di istituzioni e forze politiche: da più parti e per lungo tempo, Ranucci è stato oggetto di una campagna di delegittimazione e di minacce, è ora quindi che alle parole seguano i fatti affinché venga pienamente garantito il dettato dell’ articolo 21 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

